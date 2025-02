Comunicato del Galatasaray su Mourinho: "Intendiamo avviare un procedimento penale…"

Stanno facendo parecchio discutere in Turchia, da ormai inizio stagione, le dichiarazioni di Josè Mourinho, attuale allenatore del Fenerbahce, che a più riprese ha lanciato numerosi attacchi e invettive contro avversari e arbitri. Il campionato turco, inoltre, è al centro di una violenta tempesta legata alla gestione delle partite della classe arbitrale, che ha portato persino in una scorsa partita l'Adana Demirspor a lasciare il terreno di gioco per protesta e ciò ha portato a scegliere un arbitro straniero, lo sloveno Slavko Vincic, per arbitrare la tesissima gara tra Galatasaray e Fenerbahce terminata poi 0-0.

Depositphotos

Nel post partita Mourinho aveva pesantemente attaccato gli avversari del Galatasaray, che hanno risposto con un duro comunicato.

Le dichiarazioni di Mourinho

La prestazione del giovane Akcicek? Voglio ringraziare l'arbitro. Dopo un clamoroso tuffo nel primo minuto sulla loro panchina stavano già saltando come scimmie e se ci fosse stato un arbitro turco lo avrebbe subito ammonito e io sarei stato costretto a cambiarlo. Sono andato nello spogliatoio dell'arbitro dopo la partita, c'era il quarto uomo turco e gli ho detto che se lui fosse stato l'arbitro sarebbe stato un disastro. Ho invece ringraziato Vincic per essere venuto ad arbitrare questa partita.

