Genoa-Lazio, la Lega risponde a Lotito: “La gara è confermata per garantire…”

Il recupero di Genoa-Lazio



La Lega calcio di Serie A ha risposto, a quanto apprende l’Adnkronos, alla lettera della Lazio in cui chiedeva lo spostamento del recupero della gara con il Genoa, rinviata per la morte del Santo Padre, spiegando che pur comprendendo l’apprezzabilissimo atto di omaggio della Lazio al Pontefice la gara è confermata per garantire la regolarità del campionato recuperandole tutte insieme appena possibile.



Genoa-Lazio, la risposta della Lega alla richiesta di Lotito