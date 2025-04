Genoa-Lazio, i dati casalinghi della squadra di Vieira

Qualche ora in più per recuperare energie fisiche e mentali, tre giorni in più per preparare la sfida di Marassi al Genoa, nella speranza di trovare tre punti che in minima parte possano rilanciare almeno mentalmente la Lazio. L'eliminazione con il Bodo/Glimt è stata una delle delusioni più grandi della storia recente biancoceste, di diritto assieme alla notte di Salisburgo e quella dell'Olimpico nello spareggio Champions contro l'Inter.

Il Bologna quarto a quota 60, la Juventus quinta a 59 ma con la gara di Parma da disputare domani: la classifica della Lazio in questo momento fa pensare ad un finale di stagione più che interessante, che si rivelerà tale solo se l'intero organico a disposizione di Baroni riuscirà a metabolizzare una delusione cocente, che fino a pochi giorni fa faceva sognare in grande l'ambiente biancoceleste.

I numeri casalinghi del Genoa

39 i punti raccolti fin qui dal Genoa, tra l'avvio di Gilardino prima e l'intervento in corsa di Vieira il 20 novembre, per una classifica che da diversi mesi ha posto i liguri in una situazione più che stabile. Di questi 39 punti, 22 sono arrivati a Marassi, per una squadra che al netto della perdita di Gudmundsson, è riuscita a reinventarsi sotto la guida di un ottimo Patrick Vieira. Reduce dall'esperienza in Premier League, il francese ha saputo raccogliere il testimone riuscendo da subito a portare punti utili alla causa salvezza. Tre pareggi, una sconfitta e cinque vittorie: questo il rendimento a Marassi dall'arrivo del francese, per un Genoa è tornato ad avere nel proprio stadio un alleato come non accadeva da diverse stagioni.

La striscia di vittorie

Se il rendimento complessivo casalingo sta impressionando in termini positivi, è nell'ultimo periodo che la squadra di Vieira ha dato una vera e propria svolta al proprio campionato. Il primo successo dell'anno a Marassi, esclusa la Coppa Italia, è arrivato il 12 gennaio contro il Parma: da quel momento, altri due successi contro Venezia e Monza, seguiti dal pareggio con l'Empoli, per poi tornare ai tre punti sia con il Lecce che con l'Udinese. Per una squadra che fino a gennaio non aveva mai trovato i tre punti, la situazione è cambiata in modo repentino: 16 punti conquistati su 18 disponibili davanti al proprio pubblico, con Pinamonti e compagni che vedono a una sola lunghezza di distanza il decimo posto in classifica.