GIUDICE SPORTIVO | Lazio, le decisioni dopo il Milan: ecco quante gare salteranno Guendouzi e Marusic

Con la vittoria per 2-1 dell'Inter sul Genoa, arrivata nella serata di ieri, si è conclusa la 27° giornata del campionato di Serie A. La Lazio ha aperto il turno nella serata di venerdì, uscendo sconfitta per 0-1 allo Stadio Olimpico di Roma contro il Milan. Di Okafor il gol decisivo per i rossoneri. Oltre alle due squadre di Milano, a portare a casa i tre punti in questa giornata sono state Roma, Hellas Verona, Cagliari, Bologna e Napoli. Udinese-Salernitana, Torino-Fiorentina e Frosinone-Lecce invece, sono i tre match conclusi in parità.

Attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito della Lega Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27° giornata di Serie A. In casa Lazio, in seguito alla gara interna contro il Milan, sono state confermate le sette sanzioni. Luca Pellegrini è stato squalificato per una giornata effettiva di gara dopo aver ricevuto la doppia ammonizione, “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Anche Adam Marusic è stato squalificato per una giornata effettiva di gara “per avere, al 49° del secondo tempo, rivolto un'espressione gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara”. Oltre che la squalifica, il difensore biancoceleste ha ricevuto un'ammenda di cinque mila euro. Matteo Guendouzi invece, è stato squalificato per due giornate effettive di gara, “per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario”.

I due terzini della Lazio, Pellegrini e Marusic, salteranno quindi il match contro l'Udinese, in programma lunedì 11 marzo allo Stadio Olimpico di Roma, mentre Guendouzi, oltre alla sfida contro i bianconeri, sarà squalificato anche contro il Frosinone nel turno successivo. Contro l'Udinese inoltre, sarà squalificato anche mister Maurizio Sarri, ammonito contro il Milan e già diffidato.

Le altre tre sanzioni sono per Alessio Romagnoli, Ciro Immobile ed Elseid Hysaj: i primi due sono stati ammoniti nella ripresa contro i rossoneri “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara”, mentre il terzino biancoceleste è stato sanzionato con il cartellino giallo “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. I tre calciatori sono arrivati rispettivamente alla sesta, settima e seconda sanzione.