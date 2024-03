CHAMPIONS LEAGUE | Bayern Monaco-Lazio, le formazioni ufficiali

L’attesa è finita, ci siamo. Alle ore 21:00 andrà in scena Bayern Monaco-Lazio, gara valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. La gara d’andata, giocatasi allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso 14 febbraio, ha visto vincere i biancocelesti, grazie all’1-0 firmato Ciro Immobile su calcio di rigore. Quest’oggi, nel match di ritorno, Bayern e Lazio si giocano un posto nei Quarti di Finale della competizione.

Le due squadre arrivano da due risultato diversi in campionato: i biancocelesti sono usciti sconfitti dalla gara interna contro il Milan di venerdì scorso, con lo 0-1 firmato Okafor; il Bayern Monaco invece, sempre venerdì, non è andato oltre il 2-2 in casa del Friburgo, con il primo posto in Bundesliga, occupato dal Bayer Leverkusen, che ora dista dieci punti.

In vista della gara di questa sera tra Bayern Monaco e Lazio, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Thomas Tuchel e Maurizio Sarri:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Pavlovic, Goretza; Sanè, Muller, Musiala; Kane.

A disposizione: Da Peretz, Ulreich, Kim, Gnabry, Choupo-Moting; Zaragoza, Davies, Laimer, Tel.

Allenatore: Thomas Tuchel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Sepe, Magro, Casale, Hysaj, Lazzari, Ruggeri, Kamada, Cataldi, Napolitano, Pedro, Isaksen, Castellanos.

Allenatore: Maurizio Sarri.