Tare al Milan, parla il figlio: “Sei venuto dal nulla e hai raggiunto…”

L’ufficialità di Tare al Milan è arrivata questo pomeriggio, l’ex direttore sportivo della Lazio è pronto per questa nuova avventura. Il figlio ed ex calciatore della Lazio Primavera Etienne, attraverso il proprio profilo Instagram si è voluto congratulare con il padre per questo traguardo.



igli tare

Tare al Milan, il figlio Etienne si congratula

Caro papà,

Ho iniziato a scrivere questo messaggio qualche mese fa quando ho sentito che firmerai con il tuo dream team. Oggi quel giorno è arrivato e finalmente posso finire le mie battute, un sogno si era realizzato per te e per tutta la tua famiglia. Papà che dire è incredibile tuo figlio è così orgoglioso di avere un esempio come te nella sua vita, sei venuto dal nulla e hai raggiunto l'impossibile ! Un piccolo bambino di Vlore che un giorno sognava di far parte dell'AC Milan e guarda ora ce l'hai fatta! Siamo orgogliosi di te e ti sosterremo sempre, e sono sicura che farai un lavoro incredibile con il tuo nuovo Club. Ti auguro il meglio e buona fortuna per la tua nuova avventura. Ti voglio tanto bene pa Etienne.

Il post Instagram