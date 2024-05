FORMELLO - Assenti Patric e Hysaj. Domani le prove tattiche

La Lazio si avvia alla preparazione dell'ultima gara della sua stagione, che si disputerà allo Stadio Olimpico domenica 26 maggio alle 20:45 contro il Sassuolo già retrocesso allenato dalla vecchia conoscenza: Davide Ballardini.

L'allenamento di oggi

I ragazzi di Igor Tudor oggi sono scesi regolarmente in campo in quel di Formello per avviare la preparazione in vista della gara di domenica; ricordiamo che ai biancocelesti basterebbe conquistare un solo punto per avere la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima edizione della Uefa Europa League 2024/25.

Domani Tudor farà scattare le prove tattiche anti-Sassuolo e si capiranno meglio le possibili scelte tecnico-tattiche in vista della gara contro i neroverdi.

Gli assenti

Oggi erano tutti presenti al cospetto del tecnico croato e del suo staff eccezion fatta per Hysaj e Patric oltre al lungodegente Sepe, fuori per infortunio. Per i due difensori non c'è nessun allarme, si tratta solamente di semplice gestione dopo aver speso tanto energie negli ultimi mesi.