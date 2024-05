Questa sera è andata in scena la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen. I tedeschi, dopo aver vinto il campionato da imbattuti, si apprestano a sfidare l'Atalanta fresca di qualificazione in Champions League attraverso la Serie A.

Atalanta-Bayer Leverkusen

Primo tempo perfetto della Dea, con Lookman che sugli sviluppi di un calcio d'angolo sigla l'1-0. Il Bayer Leverkusen non riesce ad esprimersi grazie ad una preparazione della gara perfetta da parte dell'Atalanta di Gasperini, che sin dai primi minuti del match, ha aggredito per tutto il campo gli avversari tenendo un ritmo molto alto. Lookman, autore di una grande prestazione sin qui, porta l'Atalanta sul doppio vantaggio con un grande tiro da fuori area. Il Bayer Leverkusen prova a cambiare il canovaccio della gara con l'entrata di Boniface ad inizio ripresa, ma l'Atalanta riprende la gara svolta nei primi 45'. Inarrestabile Lookman che porta la Dea sul 3-0. Il Leverkusem perde l'imbattibilità proprio in finale di Europa League, risultato storico invece per l'Atalanta che conquista il suo primo trofeo europeo.