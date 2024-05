Lazio, gioia per Mandas: convocato dalla Nazionale greca

Mandas convocato per la prima volta con la Grecia

Dopo la grande annata con la maglia biancoceleste, è arrivata la prima chiamata della Grecia per Christos Mandas. Il giovane portiere biancoceleste, prelevato la scorsa estate dall'OFI Creta, ha veramente stupito tutti. Non ha mai fatto sentire la mancanza di Provedel durante la sua assenza, fornendo prestazioni di altissimo livello. Il CT greco Nikolas Papadopoulos ha dunque deciso di convocarlo per le due amichevoli della Grecia maggiore contro Germania e Malta, in programma il 7 e l'11 giugno. Dopo le due presenze con l'U21 è finalmente arrivata la prima chiamata per il classe 2001.

Ecco la lista pubblicata dalla Grecia con tutti i convocati: