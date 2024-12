L'ultimo saluto a Francesco Rosci: presente anche Danilo Cataldi

Nella mattinata di oggi si sono svolti i funerali di Francesco Rosci presso la Basilica di San Pietro e Paolo, il tifoso biancoceleste recentemente scomparso lo scorso 6 dicembre. Il giovane tifoso laziale era diventato insieme al fratello gemello, Flavio, anche lui tragicamente deceduto lo scorso 31 ottobre, un simbolo della tifoseria biancoceleste. I due gemelli erano affetti da Morbo di Batten, una rarissima malattia neurodegenerativa che ha provato la tristissima scomparsa.

Danilo Cataldi al funerale di Francesco Rosi

Tra i numerosi tifosi della Lazio presenti per dare l'ultimo saluto a Francesco, a nome della società e non solo hanno partecipato anche il dirigente sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, il capitano biancazzurro, Mattia Zaccagni e anche l'ex giocatore del club capitolino, Danilo Cataldi.

Lo striscione della Curva Maestrelli

Francesco e Flavio sarete sempre con noi.

Lo striscione esposto dagli Ultras della Lazio e della Tribuna Tevere

Ora corri da Flavio, amore grande!

La dedica della squadra dopo la vittoria a Napoli

La Lazio a seguito della vittoria in trasferta allo Stadio Maradona contro il Napoli la squadra ci ha tenuto a dedicare l'importante successo a Francesco e Flavio. Lo stesso capitano biancocelesti, Mattia Zaccagni, nel post partita ha voluto ricordare i due gemelli: “Lo striscione dedicato a Flavio e Francesco ci ha dato una carica incredibile. Anche ieri, quando siamo passati in stazione, i tifosi che non sono riusciti a venire a Napoli ci hanno trasmesso la loro energia e il loro calore. È stato un momento speciale, un legame che ci ha rafforzato ancora di più. Flavio e Francesco resteranno sempre nel nostro cuore e con noi, in ogni partita, in ogni passo che faremo.”