E' tempo di tornare in Champions League per la Lazio. Questa sera, alle ore 21:00, i biancocelesti saranno di scena in Germania, più precisamente all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, per affrontare il Bayern Monaco. La sfida è valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, con i biancocelesti che hanno conquistato la vittoria nel match d'andata, vincendo per 1-0 allo Stadio Olimpico di Roma.

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bayern Monaco-Lazio, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l'esterno biancoceleste Mattia Zaccagni che, questa sera, scenderà in campo dal primo minuto. Di seguito le sue parole:

"Siamo in uno degli stadi più belli del mondo, contro una delle squadre più forti del mondo. Le emozioni ci stanno, però dal primo minuto cercheremo di metterle da parte giocando la nostra partita. Sicuramente ci vorrà tanta umiltà e cattiveria, il dettaglio farà la differenza. Dovremo mettercela tutta. Come sto fisicamente? La partita contro il Milan è andata abbastanza bene, è stato un periodo lungo in cui ho sofferto molto. Adesso sono tornato e voglio dire la mia".

Mattia Zaccagni, nel pre partita di Bayern Monaco-Lazio, è intervenuto anche ai microfoni di Mediaset Infinity. Queste le sue dichiarazioni:

"Fare la storia? Siamo qui per questo, sarà una partita difficile in uno degli stadi più difficili al mondo. Siamo venuti qui per scrivere la storia e portare a casa il risultato. La prima cosa che ci ha detto il mister dopo la partita con il Milan è stata quella di mettere da parte la rabbia, stasera ci aspetta una grande serata che dobbiamo goderci. Le armi sono tanta umiltà. Come all'andata, cercheremo di mettere in campo tutto per far male a questa squadra".

Nel pre gara contro il Bayern Monaco, l'esterno della Lazio Mattia Zaccagni è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: