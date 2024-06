Euro 2024 | La Germania vince il Gruppo A, Ungheria terza con il brivido

Questa sera si è conclusa la fase a gironi del Gruppo A con Germania-Svizzera (1-1) e Ungheria-Scozia (1-0).

Depositphotos

Germania-Svizzera 1-1

La Germania è riuscita a mantenere la vetta del Gruppo pareggiando al 92' con l'appena entrato Fullkrug. Prima gli elvetici, al 28', avevano trovato il gol del vantaggio con l'asse bolognese Freuler-Ndoye: bravo l'esterno nel riuscire a sfruttare l'assist del mediano, trovando così il suo primo gol in un'europeo. Vincendo, la Svizzera avrebbe potuto fare uno sgarbo proprio alla Germania e classificarsi come prima del Gruppo, ma Fullkrug nel finale spegne gli entusiasmi e manda i tedeschi in paradiso.

Ungheria-Scozia 1-0

L'Ungheria riesce ad arrivare terza con una rete al 100' di Csoboth: grazie a questo gol, la squadra allenata da Marco Rossi può sperare di qualificarsi come migliore terza. Condannata all'eliminazione la Scozia, che chiude con 1 punto il Gruppo e non riesce per l'ennesima volta a conquistare una vittoria in un'Europeo: il bottino pieno manca da ben 28 anni, quando gli scozzesi riuscirono a battere la Nazionale svizzera agli europei del 1996, più precisamente il 18 giugno di quell'anno.

Gruppo A: la classifica finale

1- Germania 7 pt (DR 6)

2- Svizzera 5 pt (DR 2)

3- Ungheria 3 pt (DR -3)

4- Scozia 1 pt (DR -5)