Lotito chiarisce le voci di mercato su Rovella: tutti gli obiettivi della società

La Lazio venerdì inizierà la seconda parte di campionato e dovrà rispondere a numerosi impegni sul campo, ripetendo le ottime prestazioni fatte finora in questi mesi sotto la guida del tecnico Marco Baroni, arrivato a quest’anno ma già degno di lode: la Lazio è quarta in classifica, fra le squadre imbattute dell’Europa League e ha staccato il pass più di quarti di Coppa Italia (che si giocheranno i primi di febbraio in casa dell’Inter). Anche la società dovrà impegnarsi per contribuire ai risultati della squadra, rinforzando l’organico grazie alla finestra di mercato invernale in corso. Il reparto prioritario è il centrocampo, per il quale si cercano profili giovani e di prospettiva come Fazzini o Casadei, ma non solo. Il presidente Lotito, oltretutto, in una lunga intervista a Il Messaggero, ha chiarito le voci di mercato su Rovella, centrocampista amato dai tifosi e ammirato dalle big del calcio europeo.

Lotito su Rovella

Non è in vendita e non abbiamo ancora mai ricevuto un’offerta, ma è normale che i nostri giocatori siano apprezzati e desiderati dei top club del mondo.

