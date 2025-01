Lazio, Lotito sul derby: “Roma scorretta, hanno vinto una gara ma sembrava…”

La Lazio domenica ha perso il derby in casa Roma di fronte ad una squadra, forse più consapevole e determinata dell’importanza emotiva di questa partita. La stracittadina non è iniziata come ci si aspettava, con la Lazio particolarmente assente in partita, lontana dall’approccio che, invece, sembrano aver avuto i giallorossi che, in 20 minuti, hanno chiuso il match, portandosi in vantaggio. Ogni derby ha una storia a sé stante e lo dimostrano i risultati, i tifosi biancocelesti dovevano aspettare ancora tre mesi per la stracittadina di ritorno, nel frattempo numerosi impegni attendono la Lazio, in campionato, in Europa e in Coppa Italia. Proprio il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Messaggero, parlando anche del derby.

