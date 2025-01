Lotito: “Il calcio ha un costo ma non vendo la Lazio, sento una grande responsabilità”

Claudio Lotito è il presidente della Lazio dal luglio 2004, nonostante il difficile rapporto con i tifosi biancocelesti, dopo più di vent’anni, il Patron continua imperterrito la sua attività a testa alta e lo fa nel contesto italiano in cui, oramai, le proprietà italiane rimaste sono davvero poche, l’ultima delle quali quella del Verona che si prepara al passaggio di proprietà da Maurizio Setti al Presidio Investitors. Si tratterà dell’11º club su 20 totali in Serie A che avrà un padrone straniero: per la prima volta nella storia, più di metà del campionato. A riguardo, Lotito ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Messaggero, parlando proprio della sua presidenza, della difficoltà di investire nel calcio in Italia, ma anche dei suoi progetti, primo fra tutti la Lazio e l’accordo con Legends.

