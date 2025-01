L'arbitro di Lazio-Fiorentina: le designazioni complete della Serie A

Nel campionato di Serie A la Lazio si è conquistata il 4° posto in classifica, a due punti di distacco c'è la Juventus. Il 26 gennaio alle ore 20:45 c'è una nuova sfida per i biancocelesti, che affronteranno la Fiorentina all'Olimpico. Nel girone di andata il match si era concluso 2-1 per la squadra guidata dal mister Palladino, ma adesso la Lazio ha una nuova occasione per tentare di portarsi a casa i 3 punti. In vista della 22a giornata di Serie A, l'AIA ha rilasciato le designazioni arbitrali.

Arbitro Colombo - IPA

L'arbitro di Lazio-Fiorentina

Il direttore di gara sarà Rapuano, assistito da Perretti e Passeri. Come IV uomo è stato indicato Feliciani, mentre Fabbri e Meraviglia sono stati nominati nei ruoli di VAR e AVAR. Il fischietto ha già arbitrato 6 partite giocate dai biancocelesti, di cui 5 vittorie, nessun pareggio e una sconfitta. Il bilancio tra Rapuano e la Fiorentina, invece, conta 2 vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Designazioni Arbitrali della 22a giornata

TORINO – CAGLIARI Venerdì 24/01 h.20.45

BONACINA

DEL GIOVANE – FONTEMURATO

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: MARIANI

COMO – ATALANTA Sabato 25/01 h.15.00

PAIRETTO

ROSSI C. – CIPRESSA

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA

NAPOLI – JUVENTUS Sabato 25/01 h.18.00

CHIFFI

BERTI – DEI GIUDICI

IV: ZUFFERLI

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI

EMPOLI – BOLOGNA Sabato 25/01 h.20.45

LA PENNA

CARBONE – FONTANI

IV: SCATENA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

MILAN – PARMA h.12.30

ABISSO

PRETI – DI IORIO

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

UDINESE – ROMA h.15.00

SOZZA

MONDIN – BERCIGLI

IV: ARENA

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

LECCE – INTER h. 18.00

MARINELLI

LO CICERO – CECCON

IV: COSSO

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

LAZIO – FIORENTINA h. 20.45

RAPUANO

PERETTI – PASSERI

IV: FELICIANI

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

VENEZIA – H. VERONA Lunedì 27/01 h. 18.30

MANGANIELLO

COSTANZO – MORO

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA

GENOA – MONZA Lunedì 27/01 h. 20.45

DOVERI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: CREZZINI

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI