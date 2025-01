Primavera, le pagelle di Lazio-Torino: bene i tre punti. Farcomeni gol da urlo

Ritrova i tre punti la Lazio Primavera battendo il Torino per 2-1 che gli consentono di agganciare quota 32 in classifica generale. La magia di Farcomeni regala a Pirozzi una vittoria fondamentale soprattutto per il morale dopo la batosta contro la Cremonese nell'ultima giornata, da sottolineare la grande prova di sacrificio di tutta la squadra che ha difeso con le unghie e con i denti i tre punti.

Le pagelle di Lazio-Torino Primavera

Renzetti: 6,5

Incolpevole sul gol, poi riesce a scampare ogni pericolo che gli si presenta

Trifelli: 6

È il più giovane in campo e non sfigura assolutamente, anzi… Battisti: Sv

Bordoni: 6,5

Pirozzi gli dà fiducia e fa bene, alterna quantità e qualità nella novità della difesa a quattro.

R. Bordon: 6

Non più centrale di una difesa a tre ma facendo coppia con Bordoni, deve migliorare l'eccessiva irruenza ma conduce una partita attenta.

Ferrari: 6,5

Riesce a gestire l'ammonizione che ha sulle spalle, trovando corsa e qualità sulla fascia destra

Nazzaro: 6,5

Corsa e recuperi per quello che diventa il capitano della Lazio dopo l'uscita di Anderson. In netta ripresa in queste ultime uscite

Pinelli: 6

Trova continuità cercando di mettere ordine nel centrocampo biancoceleste, le prime manovre partono sempre da lui. Cuzzarella: 6

Di Tommaso: 6

A tratti eccessivamente nervoso sempre alla ricerca del pallone da sradicare agli avversari che è la sua caratteristica principale. Karsenty: SV

A. Anderson: 7

Poco meno di mezz'ora in cui fa valere la sua esperienza: si procura il rigore e lo trasforma impegnando poi in svariate occasioni la retroguardia granata, peccato poi per le noie fisiche. Farcomeni: 7 Si inventa un gol da luccichio agli occhi, una rasoiata che prende aria e si insacca sotto l'incrocio dei pali: qualità!

D`Agostini: 6,5

Più in palla di altre giornate, unisce gestione e conclusione. Un passo in avanti rispetto alle precedenti uscite

Serra: 6

Cerca di fare da raccordo tra centravanti e centrocampo riuscendo ad andare alla conclusione anche in più di una circostanza. Marinaj SV

La pagella di Sergio Pirozzi

Sergio Pirozzi - IPA

Voto: 6.5

Ancora non brilla la sua Lazio, ma oggi contavano solo i tre punti. Lancia Trifelli che risponde bene. Anche il cambio di Farcomeni si rivela azzeccatissimo