LAZIO WOMEN | Le calciatrici convocate con le rispettive nazionali

La Lazio Women dopo aver pareggiato nell'ultima partita contro la Sampdoria al Mirko Fersini di Formello riposerà per due settimane visto lo stop per dar spazio alle nazionali. La squadra di Grassadonia in questi 14 giorni avrà modo di ricaricare le pile per affrontare la restante parte di campionato che ha davanti, tuttavia saranno nove le calciatrici che lasceranno il quartier generale di Formello per unirsi alle rispettive selezioni.

