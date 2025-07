Lazio: Sarri ha poco tempo per sistemare la propria squadra

Lunedì 14 luglio, i biancocelesti si ritroveranno a Formello per iniziare la preparazione che durerà solo 12 giorni (contro le tre settimane volute da Sarri).

Come riporta Il Corriere dello Sport, questi giorni serviranno al tecnico toscano per capire come far funzionare bene la Lazio anche senza gli acquisti da lui richiesti, così da adattare i giocatori a disposizione nel 4-3-3.

Il primo tassello da cui ripartire è sicuramente la difesa, che la scorsa stagione ha subito ben 49 reti.

Niente acquisti… cosa fare?

A seguito dello stop del mercato in entrata, Sarri sa che in queste due settimane di preparazione dovrà capire come rimodellare la Lazio. Le scelte che dovrà prendere arriveranno verso fine luglio oppure dopo il rientro della squadra dalla Turchia.

Ovviamente, il tecnico biancoceleste dovrà avviare una conoscenza con i giocatori che ha visto solamente da lontano, come Tavares. Quest'ultimo, infatti, per Sarri è molto forte, ma quando si trova dietro è poco ordinato e anche vulnerabile.

Un'altra incognita è data dalla ricerca - di Sarri - di una mezzala di inserimento e di qualità. Per questo motivo, vorrebbe conoscere meglio le qualità di Dele-Bashiru, il quale ha molta forza e potrebbe portare a segno anche reti importanti. Per questo ruolo, però, vi sono altri nomi… come quello di Cataldi che, per il Comandante, potrà essere reinventato come mezzala di qualità.

Altre questioni da affrontare

Nonostante la società biancoceleste stia valutando la cessione di Noslin, Sarri vorrebbe aspettare e studiare il calciatore. L'olandese, quindi, se vuole restare a Roma dovrà dare il possibile per riuscire a conquistare il tecnico toscano.

Per quanto riguarda i sicuri, invece, Isaksen è tra i primi e partirà titolare.

Un ballottaggio importante è quello che vede coinvolti Castellanos e Dia, entrambi con caratteristiche diverse ma non complete.

Questa preparazione, inoltre, sarà utile a Sarri per sciogliere altri nodi, come quello di Patric e della sua caviglia; quello di Provstgaard e quello di Provedel.