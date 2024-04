Dopo la vittoria contro la Salernitana, la Lazio di Tudor ottiene i 3 punti anche con il Genoa: partita molto difficile nel primo tempo, con i biancocelesti che non riescono ad impensierire i padroni di casa, rischiando anche di subire gol al termine della prima frazione di gioco. Diverso invece lo sviluppo nel secondo tempo con la Lazio che prende sempre più campo e migliora la qualità nel palleggio, trovando il gol con Luis Alberto che insacca in rete una grande giocata prima di Felipe Anderson e poi di Kamada. I biancocelesti escono da Marassi con 3 punti fondamentali per la corsa verso un posto in Europa, guardando con ottimismo la gara di Coppa Italia con la Juventus. Non mancano nel post gara i complimenti del capitano, Ciro Immobile, oggi assente per infortunio e di Mattia Zaccagni, fresco di rinnovo contrattuale. L'attaccante si complimenta con tutta la squadra, in particolare con Luis Alberto, autore del gol decisivo. In seguito l'omaggio di Ciro Immobile:

I complimenti di Ciro Immobile alla squadra e a Luis Alberto

I complimenti di Zaccagni per la vittoria contro il Genoa

Pedro dopo la vittoria contro il Genoa

Pedro, subentrato al 68esimo al posto di Castellanos, ha contribuito nella gestione per portare a casa i 3 punti contro il Genoa. L'attaccante, sul suo profilo Instagram, ha omaggiato i 3 punti conquistati. In seguito la foto:

La moglie di Luis Alberto pubblica una storia su Instagram per la vittoria della Lazio

Ivan Provedel pubblica una storia Instagram dopo la vittoria dei biancocelesti a Genoa

Patric sul suo profilo Instagram dopo la vittoria contro il Genoa