Dopo l'addio comunicato da Felipe Anderson con l'approdo immediato al Palmeiras e le dichiarazioni di Luis Alberto da separato in casa, la Lazio era chiamata a rispondere positivamente sulla questione Zaccagni. Il giocatore in scadenza giugno 2025 aveva attirato l'attenzione della Juventus, ma come riportato da Alfredo Pedulla sui suoi profili social, l'intenzione dell'esterno biancoceleste è sempre stata quella di rimanere nella Lazio. Non un annata facile quest'anno da parte di Zaccagni, condizionata da molti infortuni, con appena 5 gol tra i quali quello al derby di Coppa Italia, rimasto nel cuore dei tifosi. E' stato un punto fermo nella scorsa stagione trascinando la Lazio al secondo posto in classifica e collezionando un bottino di 10 gol e 7 assist in campionato. Cresciuto molto sotto la gestione di mister Sarri, ora con Tudor vuole prendersi di nuovo la scena, in quello che è un assetto tattico completamente diverso dal precedente. Con l'addio annunciato di Felipe Anderson a fine stagione, la società non ci ha pensato un attimo a sistemare la questione per Mattia Zaccagni convincendolo nel rinnovare il contratto in scadenza giugno 2025. Queste voci si sono trasformate in realtà, con la Lazio che ha ufficializzato il tutto con un comunicato. Possiamo dirlo finalmente: Mattia Zaccagni ha rinnovato il suo contratto sino a giugno 2029. In seguito la nota del club:

Rinnovo Zaccagni

La S.S. Lazio comunica che il contratto del calciatore Mattia Zaccagni è stato prolungato sino al 30 giugno 2029.

L'annuncio sui Social