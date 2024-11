De Rossi: "Mai più alla Roma? Mai detto, li è casa mia"

Serata all'insegna del calcio. Durante la premiazione degli "Hall of Fime del Calcio Italiano", giunto alla XII edizione, Daniele De Rossi ha ritirato il premio come "calciatore italiano", a dimostrazione delle importanti pagine di storia scritte nel nostro calcio, in primis la vittoria storica del Mondiale nel 2006. L'ex capitano giallorosso, dal palco dell'auditorium del centro federale di Coverciano, è tornato a parlare dell'avventura sulla panchina della Roma con rispettivi possibili scenari di ritorno e andando oltre con analisi e pensieri.

L'addio alla panchina giallorossa e la battuta di De Rossi

Daniele De Rossi è salito sul palco per ritirare, come già detto, il premio che gli è stato assegnato questa sera. E' stato inevitabile non toccare l'argomento Roma, ultima squadra allenata dal tecnico e sopratutto club di cui è storicamente tifoso l'ex capitano di Ostia. Queste le sue parole:

Mai più a Trigoria? Non ho mai detto questa cosa. Al di là delle dinamiche sia da calciatore che da allenatore, l'esonero fa parte del mestiere, io lì sono di casa, ci lavora anche mio padre. Ho passato più tempo a Trigoria e qui che a casa. Quindi come sono tornato a Coverciano tornerò anche a Trigoria

I tanti nomi in orbita Roma per la panchina

Ore frenetiche in casa giallorossa. Da poco è stato ufficializzato l'esonero di Ivan Juric. L'ex allenatore del Torino sembrava avesse le ore contate già prima della partita europea di giovedì che della gara di campionato con il Bologna, indipendentemente dal risultato nell'aria girava la voce che i Friedkin avessero in mente bene cosa fare, una decisione chiara che non sarebbe cambiata nonostante il risultato ottenuto da Juric. Da qui il totonome per la futura panchina romanista. Tutto è iniziato dall'usato sicuro, dall'esperienza, ovvero Claudio Ranieri. Un altro nome uscito, sempre per rimanere in ambito conoscenza della città ed ex è quello di Vincenzo Montella. La lista prosegue, Roberto Mancini e ancora Frank Lampard come nome estero. Nelle ultime ore è uscito fuori un nome a sorpresa, un altro ex, il francese Rudi Garcia, allenatore che sembrerebbe spinto dal Direttore Sportivo Ghisolfi, entrambi infatti sono francesi. Le ore scorrono e la società giallorossa deve prendere una decisione per salvare il salvabile.