Lazio, paura per mister Baroni: il tecnico in ospedale in Umbria ora sta bene

È terminata solo due giorni fa la partita contro il Monza, un’altra vittoria per la Lazio, entusiasmante, con un gioco brillante, convincente, la 12ª su 16. La Lazio è buona nelle posizioni più alte della classifica e ha terminato nel migliore dei modi questo gruppo le partite prima della sosta la ripresa del campionato avverrà tra due settimane e, proprio per questo, attualmente i biancocelesti convocati si trovano in ritiro con le proprie Nazionali, mentre, quelli rimasti a Formello, godono di qualche giorno di riposo. Proprio durante questi giorni, mister Baroni è stato poco bene.

Paura per Baroni

Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra lontano da Roma durante questa terza sosta di campionato, Baroni si è recato a Gubbio, ma la giornata di ieri lo ha messo a dura prova. Il tecnico si era riunito con la famiglia in Umbria e stava pranzando in una rinomata osteria del posto quando, all’improvviso, sembra essersi sentito male, in particolare per via di alcune fitte allo stomaco. In arrivo sul posto l’ambulanza e il trasporto in ospedale per compiere gli accertamenti del caso.

Cosa è successo?

Sembra si tratti di una congestione addominale (forse simile a quella che aveva colpito la scorsa settimana Zaccagni). Il tecnico è già stato dimesso e sta bene. Domani è atteso nella capitale per la ripresa degli allenamenti con i non convocati. A riportare i dettagli il quotidiano Il Messaggero.