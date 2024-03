SERIE A | 0-0 tra Torino e Fiorentina con polemiche arbitrali. La Roma vince a Monza, Udinese-Salernitana 1-1.

Alle 15 si disputata la sfida tra Udinese e Salernitana, entrambe le squadre sono in lotta per la salvezza. La Salernitana però si trova in una posizione di estrema difficoltà dopo le molteplici sconfitte e l'esonero di Inzaghi sostituito da Liverani.

Il match si conclude sull'1 a 1, punto che aiuta l'Udinese mentre non permette alla Salernitana di rimanere attaccata alla penultima (Cagliari). Il pareggio sembra proiettare i granata ad una retrocessione ormai scritta, le possibilità di salvezza sembrano ormai inesistenti.

La Salernitana ci credeva e l'ha dimostrato attraverso l'approccio alla partita, Tchaouna porta la squadra immediatamente in vantaggio al 10' minuto. Segna un gran gol, un tiro forte di sinistro che non permette ad Okeye di intervenire.

Negli ultimi minuti del primo tempo Kamara crea la giocata spettacolare, sul cross di Thauvin si coordina e gonfia la rete con una splendida rovesciata.

Nel secondo tempo l'Udinese è costretto a giocare in 10 per l'espulsione di Ebosele.

Si conclude 1 a 1 al Bluenergy Stadium di Udine.

L'Udinese sfiderà la Lazio all'Olimpico nella prossima giornata di Serie A. Entrambe le squadre avranno assenze causa espulsioni: Guendouzi, Pellegrini e Marusic per la Lazio. Ebosele e Walace per l'Udinese.

La prossima gara metterà in difficoltà i due allenatori costretti a delle scelte forzate.

Nel match delle 18.00 la Roma ha fatto visita al Monza, vincendo per 1-4 sul campo brianzolo. Per i giallorossi a segno Pellegrini (38'), Lukaku (42'), Dybala (63') su punizione diretta e all'82° Paredes su rigore; il gol della bandiera per la squadra di Palladino porta la firma di Andrea Carboni su assist dell'altro Carboni, Valentin.

Roma che con 47 punti sale al 5° posto scavalcando momentaneamente l'Atalanta; Monza fermo a 36 punti, al momento 11°

Nel match che chiude questo sabato calcistico di Serie A si registra un pareggio a reti bianche tra Torino e Fiorentina. Fanno ancora discutere alcune scelte arbitrali con il Torino costretto a giocare in dieci uomini per tutto il secondo tempo a causa di una doppia ammonizione per Ricci nel giro di 120 secondi, per proteste considerate eccessive: ammonizione che ricorda molto quella di Marusic di ieri sera. Le polemiche arbitrali quindi non sono terminate di certo ieri sera e anche questa partita avrà una lunga coda.

Con il pareggio la Fiorentina sale a 42 punti rimanendo settima; Torino fermo in decima posizione a quota 37.