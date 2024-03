Vince l'Under 14 della Lazio e va in testa alla classifica, il racconto:

Continua l'ottimo momento per le giovani aquile under 14 allenate dall'ex bomber biancoceleste, Tommaso Rocchi. Gli aquilotti biancocelesti hanno vinto per 0-3 il match in trasferta contro l'Ascoli, raggiungendo il tredicesimo risultato utile consecutivo ed andando così in testa alla classifica.

Questo il resoconto della giornata pubblicato dalla Lazio sui propri canali ufficiali:

"Arriva il trionfo della Lazio, nell`unica sfida della giornata. Prosegue il volo delle aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi nel campionato nazionale Under 14 Pro. I biancocelesti espugnano il campo dell`Ascoli 0-3.

La Lazio passa in vantaggio al 22 del primo tempo grazie all`autogol di Neziri. I capitolini continuano a creare gioco ed azioni e prima di far rientro negli spogliatoi è il solito Caputo a gonfiare la rete per il parziale di 0-2.

Nella ripresa, la storia non cambia, i biancocelesti fanno la partita e chiudono i giochi al 19` con la rete di Salvati. Al triplice fischio finale Ascoli-Lazio termina 0-3.

I ragazzi di Tommaso Rocchi inanellano il 13° risultato utile consecutivo (12 vittorie ed un solo pareggio) e si prendono il primo posto momentaneo del campionato nazionale Under 14 Pro, in attesa delle sfide di Pescara e Roma."