MOVIOLA | Inter-Lazio, match tranquillo per Sacchi. Giusto il gol annullato a Castellanos

Termina con un pareggio l'ultima trasferta della stagione della Lazio. In casa dell'Inter, dopo esser stati in vantaggio fino all'87esimo con il gol di Kamada, i nerazzurri hanno trovato il gol dell'1-1 con Dumfries nel finale di partita. La gara è stata diretta dal signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Palermo, con Santoro come quarto uomo. Al V.A.R. Serra, mentre A.V.A.R. Aureliano.

Primo tempo, gol annullato a Castellanos e vantaggio Lazio

Prima frazione di gioco che si apre subito, dopo appena cinque minuti, con la Lazio che trova il gol del vantaggio firmato Castellanos. Gol che viene giustamente annullato dall'arbitro Sacchi per fuorigioco dell'attaccante biancoceleste dopo aver ricevuto palla da Kamada. Nel corso del primo tempo il direttore di gara interviene senza l'utilizzo dei cartellini. Al 32esimo la Lazio trova di nuovo il gol, questa volta in maniera regolare, grazie alla conclusione vincente, da fuori area, di Daichi Kamada. Prima di mandare le squadre negli spogliatoi, il fischietto di Macerata concede un minuto di recupero.

Secondo tempo, primo ed unico giallo della partita

Nella ripresa, dopo appena sette minuti (52esimo), arriva il primo cartellino giallo della partita. L'arbitro Sacchi sanziona il difensore della Lazio Nicolò Casale, per aver interrotto una ripartenza dell'Inter manovrata da Francesco Acerbi. Ammonizione pesante per il difensore biancoceleste visto che, diffidato, sarà costretto a saltare l'ultima di campionato, con la Lazio impegnata allo Stadio Olimpico di Roma contro il Sassuolo. Oltre ad esser stato il primo, questo cartellino giallo è stato anche l'unico estratto da Sacchi in tutta la partita. Prima di concedere quattro minuti di recupero, all'87esimo i padroni di casa hanno trovato il gol del definitivo pareggio con Dumfries.