Real Madrid e Vinicius assenti al Pallone d’Oro 2024 in segno di protesta

Alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2024, né Vinicius né la delegazione del Real Madrid saranno presenti. Questa scelta rappresenta una risposta diretta al mancato rispetto percepito da parte dell’organizzazione.

L’assenza di Vinicius e del Real Madrid

L’attaccante brasiliano, inizialmente considerato tra i favoriti per il premio, ha visto le sue possibilità scemare, con Rodri del Manchester City che ha preso il suo posto nelle proiezioni. La decisione di non partecipare alla cerimonia è stata interpretata come una chiara manifestazione di dissenso nei confronti dell’organizzazione del Pallone d’Oro.

Un gesto di protesta

Il gesto del Real Madrid, visto anche come una forma di boicottaggio, ha suscitato attenzione nei media spagnoli. Queste fonti riportano il nervosismo del club riguardo ai criteri di assegnazione del premio. In un’uscita provocatoria, il Real Madrid ha insinuato che, se Vinicius non è stato considerato meritevole, allora lo dovrebbe essere Dani Carvajal. La posizione del club è stata chiarita con fermezza: “Poiché così non è stato, è ovvio che il Pallone d’Oro e la UEFA non rispettano il Real Madrid. E il Real Madrid non è dove non viene rispettato.” Questo messaggio, proveniente dal quartier generale del club, evidenzia una frattura tra il Real Madrid e le istituzioni calcistiche. L’assenza di Vinicius e della delegazione del Real Madrid al Pallone d’Oro 2024 non è solo un atto di protesta, ma un chiaro segnale di scontento verso un sistema che percepiscono come ingiusto. In questo modo, il club spagnolo si posiziona come un attore consapevole delle proprie rivendicazioni e dell’importanza del rispetto nel panorama calcistico internazionale.