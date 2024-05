Manca sempre meno a Lazio-Sassuolo. A Dazn il tecnico biancoceleste Igor Tudor, ha così presentato la sfida: "Dobbiamo fare la partita giusta, mettendo in campo quanto abbiamo preparato in settimana. Dobbiamo finire bene, è importante per la classifica e per capire dove ci piazziamo per il prossimo anno".