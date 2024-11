Sestri Levante-Rimini: un gol olimpico di Falbo illumina la vittoria del Rimini

Una partita che resterà negli annali per la spettacolare prodezza di Luca Falbo, giovane promessa scuola Lazio. Il Rimini è in vantaggio 1-0 grazie a un gol olimpico, un calcio d'angolo battuto con grande precisione che, sorpreso il portiere del Sestri Levante, si è insaccato direttamente in rete. Un gesto tecnico che ha lasciato il pubblico senza parole e che ha dato il via alla netta vittoria della squadra romagnola.

Il dominio del Rimini

Sebbene il Sestri Levante abbia cercato di reagire, la squadra di casa non è riuscita a mettere in difficoltà il Rimini, che ha dimostrato una superiorità evidente. Dopo il vantaggio iniziale di Falbo, il Rimini ha continuato a spingere, chiudendo definitivamente la partita con altre due reti. Un risultato che sancisce la superiorità degli ospiti e che dimostra la buona forma della squadra. Il Rimini ha dominato la sfida contro il Sestri Levante, portando a casa un 0-3 che non lascia spazio a discussioni. Se il gol di Falbo è stato il momento clou, la prestazione collettiva della squadra è stata impeccabile, con una difesa solida e un attacco incisivo. Per il Sestri Levante, una serata da dimenticare, ma con la consapevolezza che il campionato è lungo e che ci sarà tempo per riscattarsi.

