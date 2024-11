Papu Gomez: "Corsa scudetto? L'Atalanta se la può giocare. La Lazio sta facendo bene ma..."

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano "L'Eco di Bergamo", il Papu Gomez ha parlato del florido momento che sta vivendo la sua ex squadra, l'Atalanta, attualmente seconda in campionato a pari punti con la Lazio. Il calciatore argentino ha dato la sua opinione sulla possibile vincitrice dello scudetto in questa stagione, di seguito le sue parole.

La quota quest'anno è più bassa, ma c'è la sensazione che non ci siano squadre imbattibili. L'Atalanta se la può giocare tranquillamente, ma dipenderà da tanti fattori. Come il dispendio di energie in Champions e in Coppa Italia. Manca la squadra ammazza campionato. L'Inter è la migliore ma non sembra quella di carattere come la scorsa stagione, poi vedo che l'Atalanta è più forte delle altre: del Napoli, del Milan, della Roma che non c'è, della Lazio che sta facendo bene ma non è a certi livelli, ma anche della Juve che è in costruzione.