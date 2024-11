Lazio, problema al ginocchio Nuno Tavares: le sue condizioni

Croazia-Portogallo, out Tavares

Nuno Tavares non è presente nemmeno in panchina per la partita tra il Portogallo e la Croazia. Il giocatore ha subito un infortunio durante l'ultimo allenamento, riportando una mialgia, e per questo motivo non potrà essere disponibile questa sera, dopo il debutto di venerdì scorso con la Nazionale.

Ansia in casa Lazio

Nelle prossime ore farà ritorno a Formello per sottoporsi agli esami medici: si spera che non si tratti di nulla di grave, altrimenti sarebbe una perdita molto significativa per la Lazio, che domenica sera affronterà il Bologna in casa.