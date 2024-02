Serie A| Gravina:"Noi siamo il campionato più bello del mondo"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è stato ospite all'università di Macerata, dove ha discusso della situazione attuale del calcio italiano.

Noi siamo il campionato più bello del mondo, non abbiamo perso l’appeal rispetto a quello, che da più parti, si cerca di diffondere come messaggio non sempre attuale. Il calcio affascina, cresce, è uno dei riferimenti più importanti di impatto del Pil del nostro Paese", afferma ai microfoni dell'Ansa.