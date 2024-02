Fiorentina-Lazio, tutte le reti dei biancocelesti contro i viola: il post della Società - VIDEO

Attraverso un post condiviso sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha voluto preparare i propri tifosi al match in programma questa sera contro la Fiorentina. Dopo il successo di pochi giorni fa ottenuto contro il Torino, la squadra di Sarri è a caccia di un altro importante risultato sul capo dei viola, che invece vogliono riscattarsi dopo il pareggio in trasferta contro l'Empoli. La Società capitolina, in occasione dell'incontro, ha pubblicato una raccolta dei gol più belli segnati contro la squadra toscana.

Di seguito il video:

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO