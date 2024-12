Lazio, ansia per Baroni: si ferma un altro giocatore

Ripresa degli allenamenti: Lazio al lavoro per affrontare l’Atalanta

Dopo il riposo concesso per Natale, la Lazio è tornata ieri in campo per prepararsi al meglio alla sfida contro l’Atalanta, in programma domani all’Olimpico. La squadra deve affrontare la partita nelle migliori condizioni possibili, nonostante i problemi legati agli infortuni che complicano le scelte del tecnico Baroni. Vecino, Pedro e Noslin sono fuori per infortunio e non si sono allenati, a cui si aggiunge anche l’assenza di Lazzari.

Lazzari in bilico per il big match

Lazzari è rimasto a riposo ieri per precauzione e oggi sarà sottoposto ad accertamenti clinici, come riportato dal Corriere dello Sport. Il tecnico biancoceleste è preoccupato e spera di non perdere un altro giocatore chiave. La sua presenza per il big match contro l’Atalanta dipenderà dall’esito della risonanza. Anche in caso di risultati rassicuranti, schierarlo potrebbe comportare rischi, dato che le sue condizioni fisiche non sono ancora ottimali.