Cds | Lazio seconda in serie A per dribbling riusciti: il gioco di Baroni che valorizza tutta la squadra

È terminata domenica la partita contro il Genoa, valido per la nona giornata di campionato di Serie A, tra due giorni si attende quella contro il Como: 16 punti in campionato, 17 goal fatti, 12 goal subiti. In Europa League, un rendimento ancora più soddisfacente: 3 vittorie in 3 partite con 9 punti, il massimo per raggiunto nella classifica temporanea europea. Il merito è dei calciatori per il grande entusiasmo e disponibilità con cui stanno affrontando questa stagione, ma anche del mister che, con il suo gioco, sta portando una ventata di novità assolutamente funzionale per la Lazio.

L’idea di Baroni

Grandi soddisfazioni per la Lazio di Baroni e non soltanto per i numeri: in campo i biancocelesti corrono, dribblano, segnano e mostrano grandi abilità tattiche e tecniche. La Lazio in campo diverte e si mostra brillante, con perfetta aderenza agli schemi dell’allenatore. Lo stesso Baroni ha dichiarato di voler allontanarsi dal “calcio posizionale”, all’insegna di attaccanti mobili, centrocampisti tuttocampisti, difensori palleggiatori e terzini incursori. Grazie al mercato e al lavoro svolto in ritiro estivo ad Auronzo, il mister si è accorto che le caratteristiche duttile di una rosa giovane gli avrebbero permesso di pianificare un certo tipo di gioco. La parola chiave è “mobilità“, considerata come una linea di demarcazione tra il calcio di oggi e di domani e che la nuova Lazio incarna perfettamente.

Alcuni dati: la mappa della Lazio sul campo

Come riporta Il Corriere dello Sport, le mappe della partita mostrano il gioco di Baroni e i movimenti dei suoi calciatori. Lo dimostra anche il secondo goal, siglato da Pedro (27 tocchi) e i movimenti fatti da Castellanos (27 tocchi), Noslin (ha percorso tutta la fascia, il suo goal nasce da fuori area ma viene finalizzato dentro), Vecino (25 tocchi in 28 minuti), Tchaouna e tutta la squadra. Castellanos ruba la palla centralmente e scarica su Tchaouna. Dal suo cross, nasce la deviazione di Leali, finita sui piedi di Pedro che colpisce dentro l’aria. La Lazio salta tutte le marcature. I tagli delle ali attraverso le vie centrali sono i movimenti più prediletti da Baroni che permettono le sovrapposizioni di terzini con le fasce, le zone più battute, rampe di lancio per i cross (226 in tutto di cui 116 situazione).

Alcuni dati: i dribbling

Un altro dato che stupisce riguarda i dribbling: appari mento con la Juventus, il bianco celesti sono secondi per quantità di slalom completati (72). Soltanto la Fiorentina ha fatto meglio (75). Questo dato non si vedeva all’Olimpico ed è diverso tempo e conferma il grande lavoro del mister e la portata della novità del suo gioco.