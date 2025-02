Malagò: “Complicato ottenere la quinta squadra in Champions”

L’eliminazione di Milan e Atalanta: un duro colpo per il calcio italiano

L’uscita di scena di Milan e Atalanta dalla Champions League rappresenta una delusione non solo per le due squadre e i loro tifosi, ma per l’intero sistema calcistico italiano. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha espresso il suo rammarico per questa eliminazione, sottolineando come essa complichi ulteriormente le possibilità di ottenere una quinta squadra italiana nella prossima edizione della massima competizione europea.

Fraioli

Queste le sue parole:

Dispiace molto per l'eliminazione dalla Champions di Milan e Atalanta, anche perché poi è più complicato ottenere la quinta squadra in Champions, è un discorso che interessa tutto il sistema.

Speriamo che quelle che rimangono arrivino il più possibile avanti.

Lo riporta l’agenzia ANSA