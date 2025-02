Lazio Women, anticipata la sfida contro la Sampdoria: ecco quando

Serie A Femminile, il calendario

Il 1° marzo segnerà l’inizio della seconda fase della Serie A Femminile, con le squadre divise in due gruppi distinti: la poule scudetto, che vedrà le prime cinque classificate contendersi il titolo, e la poule salvezza, dove le restanti cinque lotteranno per mantenere la categoria. Tra queste ultime figura la Lazio Women, che sarà impegnata nel primo turno contro la Sampdoria in un match che giocherà allo stadio Fersini.

Lazio Women, cambia l’orario della sfida contro la Sampdoria

Come comunicato dalla Federazione, il calcio d’inizio dell’incontro ha subito una variazione rispetto all’orario inizialmente previsto. La sfida, che doveva disputarsi alle 15:00, è stata anticipata alle 12:30.