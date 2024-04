Tudor nel post partita: "L'avevamo preparata come una finale. Vorrei avere 10 Kamada in squadra"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Igor Tudor ha commentato nel post partita la bella vittoria ottenuta contro l'Hellas Verona grazie alla rete di Zaccagni. Queste le sue parole:

Sulla vittoria

Sono soddisfatto perché era una partita super difficile e lo sapevamo. L'abbiamo preparata come una finale perché veniva dopo un periodo di tante gare ravvicinate. Era un Verona difficile da battere. Primo tempo equilibrato, noi siamo partiti bene nel primo quarto d'ora, loro poi si sono messi a 5 a specchio ed è diventato un po' più difficile. Nel secondo tempo abbiamo accelerato, abbiamo avuto occasioni. Poi bella anche la parata di Mandas che ci ha dato una mano. Un partita bella perché come ho detto prima viene dopo un tot di partite, c'era stanchezza mentale, loro motivati che si giocavano la vita quindi complimenti ai ragazzi. Era una vittoria di valore, oggi hanno messo valori importanti

Quanto questa Lazio si avvicina alle tue idee?

Ci sarà da lavorare questa estate dal mio punto di vista, ma già penso che molti giocatori della rosa mi piacciono e possono fare questo tipo di calcio. Poi bisogna vedere, provare a migliorare come fanno tutte le squadre in tutti gli allenamenti. Era fatta per giocare prima con 4 in difesa, un calcio di un certo tipo, ora ci sono i quinti e un po' di cose diverse. Sicuramente staremo attenti di completarci. Ora vedo gente che si applica e che si diverte a fare questo calcio, è un piacere allenare questi ragazzi, ora bisogna solo finire al meglio queste poche gare

Su Castellanos

È un ragazzo con grandi qualità, abbiamo parlato tanto nei giorni precedenti e lui a volte pensa troppo al gol. L'obiettivo è quello di farlo diventare spensierato, di pensare più a cosa fare, come muoversi invece che solo al gol, è un ragazzo sensibile. Ha questa voglia di attaccare lo spazio che a me piace, poi davanti la porta sicuramente potrà migliorare, ma è un ragazzo per bene, generoso, che da sempre tutto e questo è sempre un lusso. Lui ce la mette tutta anche dal punto di vista difensivo, è un giocatore che mi piace

Lui Alberto si sta divertendo

Penso di sì perché Luis è proprio uno che gli piace il calcio, gli piace toccare il pallone. È sempre nelle nostre giocate, quelle più importanti. Con Kamada c'è fluidità, c'è una bella fluidità tra loro. E poi c'è la qualità, perché senza gente di qualità tu non puoi fare niente, gol o ultimo passaggio. La qualità negli ultimi 20 metri è fondamentale

Su Kamada

Noi non abbiamo fatto niente. Ci siamo messi ad allenare ed è un giocatore che magari era meno adatto al vecchio tipo di calcio, solo quello, sono cose che succedono. Per me è un giocatore fantastico che può coprire vari ruoli. Ha una mentalità che è da 10, può giocare davanti, può giocare davanti la difesa, non molla mai, non sbaglia niente, ha un computer nella testa, magari avere tutti giocatori così, avere 10 Kamada nella squadra nel suo ruolo sarebbe una cosa che tutti gli allenatori vorrebbero

Sul quinto posto

Io penso sempre uguale, fare calcoli non serve a niente. Bisogna pensare gara per gara, vedere anche cosa fanno gli altri. Sono 4 partite, ci sono pochi punti, bisogna sbagliare il meno possibile, sono tutte difficili perché tutti lottano per qualcosa ma noi siamo la sulla strada giusta e ce la giochiamo fino alla fine

Sulle frequenze di LSC ha poi aggiunto: