Salta una panchina in Serie A: un campione del mondo francese pronto a subentrare

Si sta concludendo anche questa sosta e la Serie A è pronta a tornare in campo: nella giornata di sabato aprirà il turno Verona-Inter, alle 18:00 invece ci sarà la grande sfida tra Milan e Juventus. La Lazio scenderà in campo domenica alle 20:45 contro il Bologna. Stando alle ultime indiscrezioni, c’è una panchina di Serie A che è pronta a saltare.

Genoa, Gilardino verso l’esonero: ecco il sostituto

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Alberto Gilardino verrà esonerato e a breve ci sarà l’ufficialità del club. Non sono bastati gli ultimi due risultati positivi del grifone, un pareggio e una vittoria contro Como e Parma per cambiare le sorti. Il sostituto sarebbe proprio Patrick Vieira: il campione del mondo francese è pronto per questa nuova avventura da allenatore in Serie A. La sua carriera da tecnico è iniziata nelle giovanili del Manchester City, per poi passare al New York City, Nizza, Crystal Palace e infine Strasburgo.

Il post