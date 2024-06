Lazio, senti Milinkovic: "Ho seguito i biancocelesti tutto l'anno. Mi manca tornare a Roma..."

Sergej Milinkovic-Savic è pronto per Euro2024: il giocatore dell'Al-Hilal, dopo aver vinto il campionato in Arabia Saudita, si trova in ritiro con la sua nazionale serba e scenderà in campo domenica alle 21 contro l'Inghilterra.

Lazio-Milinkovic: un connubio indissolubile

Alla sua prima stagione lontano dalla Capitale, l'ex Lazio ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei supporter biancocelesti, costretti a vivere un'annata complicata senza di lui. Milinkovic-Savic non solo ha lasciato un vuoto emotivo, ma ha anche creato una voragine nel centrocampo della squadra, dimostrando l'importanza che ricopriva nell'economia del gioco. Durante le sue otto stagioni con la Lazio, dal 2015 al 2023, Sergio è diventato un simbolo per il club e i tifosi. La sua presenza è stata fondamentale e il legame con la squadra e la città è rimasto forte, come ha dimostrato nelle sue ultime dichiarazioni rilasciate ieri sera ai microfoni di Novosti, direttamente dal ritiro con la Serbia.

depositphotos

"Mi manca andare a Roma e guardare le partite": le parole di Sergio