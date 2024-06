Dove seguire la Lazio in Europa League? Ecco i canali che trasmetteranno il torneo

La Lazio, concludendo il campionato al 7° posto in classifica, si è aggiudicata un pass per partecipare alla prossima edizione dell'Europa League, che presenterà in maniera innovativa un format diverso.

Dove seguire la Lazio in Europa League per la stagione 24/25

I tifosi biancocelesti però, devono sapere che per seguire la Lazio in Europa non potranno contare sull'abbonamento a Dazn, che in questi anni ha trasmesso anche tutte le partite di Europa League e Conference League, oltre che al campionato di Serie A. Dalla prossima stagione infatti, per seguire le due competizioni europee minori sarà possibile solo con Sky (o in alternativa Now TV), che detiene i diritti per trasmettere tutte le 342 partite di Europa e Conference League.

Lazio in Europa League 24/25: cambiamenti nei modelli di Pay TV

Con il recente aumento delle tariffe da parte di Dazn (35 euro al mese per l'abbonamento standard e 60 euro per quello plus, se si desidera guardare la programmazione su due dispositivi diversi), i tifosi biancocelesti sono costretti ad abbonarsi a un'altra piattaforma, in questo caso Sky, se volessero seguire la propria squadra nel cammino europeo che dovrà affrontare nella prossima stagione sotto la guida di Marco Baroni. L'offerta Now di Sky, è la soluzione più “economica”. Le opzioni includono un piano a 14,99 euro al mese con un impegno di 12 mesi o una soluzione più flessibile a 24,99 euro al mese, senza vincoli.