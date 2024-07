Parla Guendouzi: "Vi spiego perché ho scelto la Lazio"

Matteo Guendouzi, dopo aver disputato un'ottima stagione con la Lazio, è pronto a continuare la sua avventura sotto la guida di Marco Baroni, nuovo allenatore del club. Il centrocampista ex Marsiglia, ha rilasciato una lunga e dettagliata intervista al portale francese CARRÉ, in cui ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare la Ligue 1 per approdare in Serie A. Di seguito, le sue dichiarazioni e riflessioni sulla scelta di unirsi alla Lazio.

Depositphotos

"Sarri un grandissimo, ha influito nella mia scelta di trasferirmi alla Lazio"

Perché ho deciso di lasciare l’OM? La domanda dovrebbe essere: perché ho deciso di firmare per la Lazio? Il mio trasferimento era legato al fatto che io ero venuto per uno stile di gioco con Sampaoli, che era davvero adatto a me e con cui avrei potuto rendere al meglio in campo, per aiutare la squadra e mostrare tutte le mie qualità. Ho avuto l'opportunità di andare alla Lazio con un grandissimo allenatore (Sarri, ndr.). Si trattava di un grande club italiano che giocava la Champions League. È stata una scelta ponderata, sono felice alla Lazio e sono molto soddisfatto

Il classe '99 ha poi proseguito dicendo: