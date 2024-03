Allenatore Lazio, Pedullà: "Tudor è a Roma"

Dopo le voci delle ultime ore, stanno arrivando sempre più conferme su quello che dovrebbe essere l'allenatore prescelto dal presidente Claudio Lotito per guidare la Lazio fuori da questo delicato momento e a questo punto iniziare anche la prossima stagione. In queste ultime ore si sono sempre più intensificate le voci intorno ad un interessamento della Lazio per Igor Tudor, tecnico croato ex Olympique Marsiglia, Hellas Verona e vice di Pirlo nell'esperienza alla Juventus.

Come avevano già certificato le anticipazioni di pochi minuti fa da parte dei principali esperti di calciomercato (Fabrizio Romano, Alfredo Pedullà, Matteo Moretto), si terrà un summit nelle prossime ore tra il presidente Claudio Lotito e l'agente di Tudor, che coincidenza è Anthony Seric ex giocatore della Lazio. Lo stesso tecnico sarà coinvolto di persona prendendo parte al colloquio. Dopo queste voci, l'esperto di mercato, Alfredo Pedullà, sul proprio profilo X ha già reso nota la presenza di Igor Tudor sul suolo della Capitale, a testimonianza che sarebbe dunque pronto a partecipare all'incontro con il patron biancoceleste.

La situazione si sta dunque accendendo con Lotito deciso a non prendere un traghettatore fino a giugno poi da abbandonare, ma partire fin da subito con un allenatore sotto contratto almeno fino al 2025 per non perdere tempo. In serata ci saranno senza dubbio aggiornamenti per quanto riguarda l'incontro tra le parti, ma la presenza di Tudor fa pensare ad una trattativa quantomeno già avviata.

Questo il contenuto dei tweet pubblicati da Pedullà sul proprio account X:

“Tudor è a Roma”