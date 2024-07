Calciomercato Lazio, Pedullà: "Artistico ha firmato: i dettagli"

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Lazio si sarebbe assicurata le prestazioni di Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 svincolatosi dalla Virtus Francavilla. Il giocatore, reduce da un'ottima stagione in Serie C, avrebbe appena firmato un contratto che lo legherà ai biancocelesti per i prossimi 4 anni. Artistico svolgerà le visite mediche di rito con ogni probabilità nella giornata di lunedì, sarà poi girato in prestito in Serie B: su di lui ci sono Juve Stabia e Spezia in pole, ma potrebbero bussare alla porta altri club.

Fraioli

La stagione di Gabriele Artistico:

Nell'ultima annata trascorsa alla Virtus Francavilla in Serie C, Gabriele Artistico ha collezionato 37 presenze, mettendo 12 gol e 2 assist a referto. Ciò non è bastato ad evitare la retrocessione in Serie D della squadra pugliese.

I primi contatti tra le parti risalgono a gennaio, quando la Lazio stava già monitorando il giocatore: su di lui, era vivo l'interesse anche del Torino.

Artistico ha firmato per la Lazio: il tweet di Pedullà