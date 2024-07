André Anderson-Salernitana, possibile ritorno in maglia granata: domani l'incontro con Fabiani

Previsto nella giornata di domani l'incontro tra la dirigenze di Lazio e Salernitana, con quest'ultima che vuole riportare André Anderson a Salerno per la prossima stagione di serie B. Il ds granata Gianluca Petrarchi e quello biancoceleste Angelo Fabiani si incontreranno domani per parlare del futuro del centrocampista classe 1999 di proprietà della Lazio, che al momento non rientra nei piani di mister Baroni. Il giocatore sembra rientrare invece nei piani di Martusciello, nuovo mister della Salernitana, che ha rassegnato le dimissioni poche ore fa dal suo incarico con la Lazio ed è pronto per la sua nuova avventura. Il nuovo tecnico granata ha avuto modo di allenare André Anderson alla Lazio, da vice di Sarri, e sembra deciso a portare il centrocampista con sé a Salerno.

Fraioli

Il possibile ritorno in maglia granata

Il trasferimento di Anderson alla Salernitana si tratterebbe di un ritorno, per l'esattezza il terzo. Nella stagione 2018/2019 arrivò a Salerno in prestito dalla Lazio, dove disputò il campionato di serie B con la maglia granata, collezionando 18 presenze, arricchite da due reti. Il calciatore aveva poi fatto ritorno alla Lazio, per poi trasferirsi di nuovo in prestito alla società campana per la stagione 2020/2021 in serie B, in cui segnò 5 reti in 28 presenze.

Lo scarso rendimento con la Lazio

Andrè Anderson arrivò alla Lazio dal Santos nell'estate del 2018, per poi esser spedito subito in prestito alla Salernitana. L'anno successivo, una volta rientrato alla base, è riuscito a collezionare solamente 6 presenze con la maglia biancoceleste, occasioni in cui, per altro, non è riuscito a mostrare il suo potenziale, così come nella stagione 2021/2022, dove è stato utilizzato solamente in 4 occasioni. Lo scarso utilizzo del giocatore e il suo rendimento non all'altezza lo proiettano nuovamente verso la partenza, non facendo parte del progetto tecnico della società.