Corriere della Sera | Lazio imbattuta da 8 partite: a 9 c'è solo la Juve

La Lazio è imbattuta da 8 partite consecutive in Serie A, con un bilancio di 5 vittorie e 3 pareggi, dopo la sconfitta per 1-0 nel derby del 6 aprile. L'unica squadra con una serie positiva più lunga in corso è la Juventus, che ha collezionato 9 risultati utili consecutivi, iniziati dopo una sconfitta per 1-0 proprio contro la Lazio.

I precedenti contro l'Udinese

L'ultima sconfitta della Lazio a Udine risale al 2013, quando Di Natale segnò l'unico gol della partita. Da allora, la Lazio ha ottenuto 8 vittorie e 3 pareggi nelle successive 11 trasferte, rendendo questa striscia di imbattibilità la più lunga ancora attiva per i biancocelesti. Udinese-Lazio alla 2ª giornata si è giocata in Friuli solo una volta, nel 1984, quando la Lazio subì una pesante sconfitta per 5-0, che portò all'esonero di Carosi e alla sua sostituzione con Lorenzo. Quella stagione si concluse con la retrocessione della Lazio in Serie B.

Baroni non ha mai vinto in Friuli, ottenendo 3 pareggi con Frosinone, Lecce e Verona, e una sconfitta in Coppa Italia con il Novara. Se riuscisse a vincere oggi, sarebbe l'unico allenatore capace di vincere entrambe le prime due partite di campionato sia nel 2023-24 che nel 2024-25. L'anno scorso, infatti, con il Verona, vinse 1-0 a Empoli e 2-1 contro la Roma. Nell'era Lotito, solo 5 allenatori hanno vinto entrambe le prime due partite di campionato al debutto con la Lazio: Ballardini, Petkovic e Sarri nelle prime due giornate, e Papadopulo e Inzaghi da subentrati. Dopo il 3-1 contro il Venezia, Baroni potrebbe diventare il sesto. Essendo una delle sole 4 squadre a vincere nella prima giornata, la Lazio è tornata in zona Champions League dopo 14 mesi. L'ultima volta che si trovava tra le prime quattro risaliva al 3 giugno 2023, quando concluse al secondo posto. Durante la stagione 2023-24, non era mai riuscita a entrare nelle prime quattro posizioni, nonostante poi le squadre italiane in Champions League siano diventate 5, cosa che è stata ufficializzata solo ad aprile.