UCL | Bayern Monaco-Lazio, importanti informazioni per i tifosi in trasferta

La prossima settimana si terrà Bayern Monaco-Lazio in terra tedesca e i tifosi che partiranno alla volta della Germania saranno parecchi. I biglietti venduti sono stati 3400 e la Lazio in serata ha diramato un comunicato con tutte le informazioni utili a chi partirà. Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale:

Il settore ospiti si compone di circa 3.200 posti a sedere. La S.S. Lazio ha eccezionalmente ottenuto un aumento dei posti disponibili e pertanto sono stati messi in vendita 3.400 biglietti per tale settore. I segmenti centrali del settore sono denominati 339-340-341-342-343-344-345-346-347. L’intero settore ospite sarà segregato e protetto da stewards e polizia locale. Le regole di utilizzo dello stadio sono pubblicate qui.

Qui di seguito si riepilogano i punti principali ai cui i sostenitori locali e ospiti dovranno attenersi scrupolosamente:

1) condizioni di partecipazione:

con l’acquisto del biglietto il tifoso si obbliga a rispettare tutte le disposizioni incluse nel regolamento d’uso dello stadio al fine di garantire un’atmosfera piacevole e all’insegna dei valori dello sport;

2) ingresso allo stadio (a partire dalle 18:30, orario di apertura dei cancelli):

solo il tifoso munito di biglietto avrà accesso allo stadio. Il giorno della gara, per disposizione delle autorità locali, è assolutamente VIETATA la vendita di biglietti di ogni settore (inclusi gli ospiti). I tifosi sono obbligati a occupare il posto loro assegnato al momento dell’acquisto e ad attenersi alle disposizioni delle pubbliche autorità nonché degli stewards presenti in loco. La S.S. Lazio al fine di favorire l’accesso allo stadio garantirà la presenza di proprio personale ai varchi di ingresso del settore ospiti. Gli steward della S.S. Lazio saranno riconoscibili da appositi indumenti e garantiranno inoltre il controllo degli striscioni e delle bandiere. Qualsiasi oggetto – sia esso striscione, bandiera o cartello - di natura politica, religiosa, razziale o offensiva in genere verrà sequestrato e posto sotto custodia delle autorità locali. Si ricorda ai tifosi biancocelesti che l’UEFA è molto severa in tali casi e le relative sanzioni colpiscono duramente la società, la squadra e i tifosi stessi. La Polizia locale e il Bayern Monaco si riservano il diritto di modificare il posto o il settore dei sostenitori qualora le condizioni di sicurezza lo rendessero necessario. Eventuali tifosi che dovessero giungere allo stadio in stato di ebrezza verranno allontanati dall’impianto e denunciati alle autorità competenti. I tornelli d’accesso sono di fronte ai settori 342, 343, 344 e 345;

3) controlli:

all’accesso allo stadio il tifoso dovrà esibire, unitamente al biglietto di ingresso, un documento di identità valido. Chiunque non sia in grado di provare la propria identità, seppur in possesso di un valido biglietto di ingresso, non verrà fatto accedere all’interno dallo stadio. La polizia privata, gli steward e la polizia locale effettueranno i controlli di sicurezza;

4) comportamento all’interno dello stadio:

tutti i tifosi sono tenuti a un comportamento civile che non metta a rischio l’incolumità degli altri spettatori presenti. Coloro i quali si macchieranno di comportamenti o manifestazioni di carattere razziale, religioso o politico nonché di generica intolleranza saranno prontamente espulsi dallo stadio e denunciati alle pubbliche autorità locali. Ogni varco di ingresso/uscita al/dal settore nonché le vie di emergenza, segnalate in giallo, dovranno essere lasciate libere. Ogni settore dello stadio, incluso e particolarmente quello ospite, è monitorato da un sistema di telecamere di sorveglianza che registrerà lo svolgersi degli eventi e le persone all’interno dello stadio;

5) proibizioni:

è vietato/a

- l’esibizione o la propaganda di materiale offensivo, razzista, volgare o offensivo in genere;

- l’ingresso di qualsiasi oggetto atto a offendere;

- l’ingresso di materiali quali spray, bombolette o simili di natura infiammabile che possano recare danno alla salute degli spettatori;

- l’utilizzo di bottiglie, bicchieri e qualsiasi altro materiale che possa essere frantumato e successivamente utilizzato;

- l’ingresso di sedie, casse, box e quant’altro possa costituire pericolo;

- l’utilizzo e il possesso di materiale pirotecnico, fumogeni, bomboni, petardi e aste di bandiere;

- l’utilizzo e il possesso di bevande alcoliche o di droghe;

- l’ingresso di animali;

- l’ingresso di laser o puntatori di luce;

- l’ingresso con videocamere e altre attrezzature professionali a meno che non siano preventivamente autorizzate dall’organizzatore, quindi il Bayern Monaco.

Si prega di consultare la brochure trasmessa dalla squadra locale per la lista completa di oggetti vietati.

Ai tifosi ospiti è INOLTRE VIETATO:

pronunciare o pubblicizzare espressioni razziste, volgari o offensive sia attraverso slogan e cori che attraverso l’esibizione di immagini (striscioni o poster);

scavalcare o occupare indebite postazioni (muri, cancelli, vie di fuga, etc.) così come introdursi in aree diverse dal settore ospiti;

lanciare qualsiasi tipo di oggetto o liquidi verso il campo da giuoco;

accendere e utilizzare materiale pirotecnico;

danneggiare le strutture e le attrezzature dell`Allianz Arena;

vendere biglietti senza licenza;

imbrattare i muri sia all’esterno che all’interno dello stadio;

fumare (in qualsiasi settore);

indossare sciarpe o passamontagna con lo scopo di coprire il proprio volto.

6) al termine della gara i sostenitori laziali potrebbero essere chiamati a rimanere all’interno del proprio settore. In tal caso, gli steward della S.S. Lazio e il personale di servizio forniranno le eventuali informazioni. Tutti i servizi igienici nonché i bar saranno operativi sino a totale esodo. I pagamenti presso i bar dello stadio saranno consentiti anche attraverso cash.

Meeting point

Non è stato predisposto un luogo di ritrovo per la tifoseria laziale. Tuttavia, si consiglia di recarsi presso Marienplatz, nel centro di Monaco. In Marienplatz è presente una stazione dove sarà possibile prendere la metro direttamente verso lo stadio, scendendo alla fermata Fröttmaning. Per Le misure di sicurezza raggiungeranno livelli considerevoli e pertanto si invitano i tifosi a vivere con gioia e in un’atmosfera di festa le ore che precedono la gara. Eventuali comportamenti di inciviltà o tali da indurre le forze dell’ordine a intervenire saranno duramente repressi. È assolutamente vietata l’accensione e/o l’utilizzo di qualsiasi materiale pirotecnico all’interno della città. Eventuali trasgressori saranno denunciati e trattenuti dalle pubbliche autorità locali. La distanza tra il meeting point e lo stadio è di circa 2 km. Tale distanza sarà coperta a piedi, in corteo, con scorta della polizia. All’interno del settore ospiti è consentito l’uso di megafono e tamburo.

Eventuali problematiche

La S.S. Lazio sarà presente al settore ospiti con n. 10 steward, lo SLO e il responsabile della sicurezza.

Numeri utili

112 – numero di emergenza generale

158 – Polizia

156 – Polizia municipale

155 – Ambulanza

150 – Vigili del fuoco

12444 – informazioni turistiche (dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00)

In ultimo si segnala che pende una sanzione disciplinare, attualmente sospesa, sulla S.S. Lazio e la propria tifoseria. Eventuali comportamenti al di fuori delle regole sopra indicate comporteranno sanzioni disciplinari, tra le quali la chiusura parziale o totale dello Stadio Olimpico di Roma."