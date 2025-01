Lewis Hamilton debutta sulla Ferrari: emozione e storia in pista a Fiorano

La storia dello sport scrive un nuovo capitolo: il debutto di Lewis Hamilton sulla Ferrari

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha finalmente coronato il sogno di ogni appassionato di Formula 1: guidare una Ferrari. Il pilota britannico è sceso in pista a Fiorano al volante di una monoposto del 2023, completando circa 30 giri davanti a una folla di tifosi che ha sfidato il freddo e la nebbia per assistere a questo storico evento.

Il debutto di Lewis Hamilton sulla Ferrari: una giornata storica

Dopo un primo giro di installazione, Hamilton ha avuto a disposizione quattro sessioni per prendere confidenza con la vettura del Cavallino Rampante. I primi chilometri si sono rivelati cruciali per familiarizzare con il mezzo, segnando l’inizio di una nuova avventura. Questo momento ha già conquistato un posto speciale nella memoria degli appassionati di motorsport.

Fiorano e Ferrari: il sogno di Hamilton prende forma

La passione Ferrari si è fatta sentire fin dalle prime ore del mattino, con tantissimi sostenitori accorsi per vivere da vicino l’emozione di vedere un campione come Hamilton al volante della monoposto di Maranello. La giornata si è conclusa con entusiasmo e tanta attesa per il futuro di questa storica collaborazione.



