Serie A, una partita della Lazio sarà trasmessa gratis da Dazn: ecco come vederla

Come riporta il sito di informazione Adnkronos, la gara tra Lazio e Inter sarà la seconda partita dopo Milan-Napoli ad esser trasmessa in modalità gratuita su Dazn. Infatti lo scorso big match tra rossoneri e azzurri è stata la prima sperimentazione in chiaro per la piattaforma, che ha annunciato infatti la trasmissione di un altro big match in modalità gratuita: tra la squadra di Baroni e quella di Simone Inzaghi, gara in programma per il prossimo 16 dicembre alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A.

La modalità di visione

Il match rientra nel pacchetto "Try and Buy" dei diritti tv acquisiti da Dazn, che prevede la trasmissione di un numero limitato di partite di campionato (fino a un massimo di 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. La telecronaca della gara contro i campioni d'Italia in carica sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre dal bordocampo dell'Olimpico sarà presente Diletta Leotta che condurrà insieme a Bobo Vieri le analisi nel pre e post-partita.

Lazio-Inter: come vedere il match in modalità gratuita

Una volta inserita il proprio indirizzo e-mail, il tifoso potrà accedere a Dazn per seguire il live del match senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio cellulare. Per registrarsi da desktop/mobile sarà invece necessario andare direttamente sul sito di Dazn, selezionare nella home “Lazio-Inter” ed infine inserire la propria mail per vedere la gara.

Come registrarsi da smart tv

La registrazione da smart tv si potrà fare sull'applicazione di Dazn, seguendo questi passaggi: cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone ed infine inserire la propria e-mail per vedere la gara. Se la propria televisione non dovesse supportare la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile. La visione del match tra Lazio e Inter per i non abbonati sarà disponibile al massimo per 2 milioni di utenti.