Lazio-Juventus, Casale: "Ho ritrovato Tudor come lo avevo lasciato. Juve? Non concediamo spazi"

Nel pre partita di Lazio - Juventus, Nicolò Casale è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare dell'arrivo di Tudor sulla panchina biancoceleste e non solo:

Casale presenta Lazio-Juventus

"Sapevo cosa aspettarmi da lui. L'ho avuto a Verona e avevo parlato coi ragazzi. Ci ha portato carica, entusiasmo e quel qualcosa che ci mancava nell'ultimo periodo, un pressing importante nella metà campo avversaria. L'ho trovato uguale identico, ha sempre quella carica addosso. Una persona che ci è venuta molto incontro, abbiamo stravolto il modo di giocare, ci siamo parlati tanto e ci ha dato una grossa mano".

Casale a Lazio Style

Il difensore laziale è poi intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel, i canali ufficiali: “Prime impressioni? Il mister l’ho ritrovato come l’ho lasciato, molto carico e tanta voglia di trasmettere le sue idee. Avendolo avuto sapevo cosa aspettarmi, ho avvertito i compagni, sono rimasti contenti, ha portato più pressing e più intensità nella zona offensiva. Speriamo da stasera di fare vedere già quel che abbiamo provato. Che gara servirà? Sappiamo che la Juve sia forte sulle palle inattive e ripartenze, non dobbiamo concedere spazi, ci lasceranno giocare e dobbiamo essere attenti a non perdere palle. Cosa può darmi Tudor? Potrà ritirarmi fuori quel qualcosa che mi è mancato in questi mesi, mi ha dato tanto a Verona e ha saputo toccare i punti giusti per farmi crescere. Questi mesi sono colpa mia, ci ho già parlato, è contento di come abbiamo lavorato”.